13.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира International Games Women: Швеция — Аргентина (Ж) . Начало встречи 13 августа 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
International Games Women
Завершен
19:25 25:23 18:25 20:25
1 : 3
13 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Швеция первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Швеция первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Аргентина (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Аргентина (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Аргентина (Ж) со счетом 19-25
Сет 2. Команда Швеция первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Швеция первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Швеция первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Швеция первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Швеция со счетом 25-23
Сет 3. Команда Аргентина (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Аргентина (Ж) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Аргентина (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Аргентина (Ж) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Аргентина (Ж) со счетом 18-25
Сет 4. Команда Аргентина (Ж) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Аргентина (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Аргентина (Ж) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Аргентина (Ж) первая набрала 20 очков
