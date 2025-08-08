Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.08.2025

Смотреть онлайн APROV/PMC/UNOESC - Foz do Iguacu 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Суперлига С: APROV/PMC/UNOESCFoz do Iguacu . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия - Суперлига С
APROV/PMC/UNOESC
Завершен
25:9 25:18 25:15
3 : 0
08 августа 2025
Foz do Iguacu
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда APROV/PMC/UNOESC первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда APROV/PMC/UNOESC первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда APROV/PMC/UNOESC первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда APROV/PMC/UNOESC первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда APROV/PMC/UNOESC со счетом 25-9
Сет 2. Команда APROV/PMC/UNOESC первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда APROV/PMC/UNOESC первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда APROV/PMC/UNOESC первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда APROV/PMC/UNOESC первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда APROV/PMC/UNOESC со счетом 25-18
Сет 3. Команда APROV/PMC/UNOESC первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда APROV/PMC/UNOESC первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда APROV/PMC/UNOESC первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда APROV/PMC/UNOESC первая набрала 20 очков

Превью матча APROV/PMC/UNOESC — Foz do Iguacu

Команда APROV/PMC/UNOESC в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Реал Бетис Реал Бетис
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
5 Февраля
23:00
Аталанта Аталанта
Ювентус Ювентус
5 Февраля
23:00
Страсбург Страсбург
Монако Монако
5 Февраля
23:00
Партизан Партизан
Панатинаикос Панатинаикос
5 Февраля
22:30
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
Валенсия Валенсия
5 Февраля
22:00
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
Монако Монако
5 Февраля
22:30
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Лександ ИФ Лександ ИФ
5 Февраля
21:00
Париж Париж
Фенербахче Фенербахче
5 Февраля
22:45
Лулео ХК Лулео ХК
Örebro HK Örebro HK
5 Февраля
21:00
ХВ71 ХВ71
Шеллефтео АИК Шеллефтео АИК
5 Февраля
21:00