08.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Матчи: Americana U19 — Nakagawa U19 . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
0 : 3
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Nakagawa U19 первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Nakagawa U19 первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Nakagawa U19 первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Nakagawa U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1 выиграла команда Nakagawa U19 со счетом 16-25
Сет 2. Команда Nakagawa U19 первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Nakagawa U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Nakagawa U19 первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Nakagawa U19 первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Nakagawa U19 со счетом 13-25
Сет 3. Команда Americana U19 первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Nakagawa U19 первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Nakagawa U19 первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Nakagawa U19 первая набрала 20 очков
