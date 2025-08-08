Фрибет 15000₽
08.08.2025

Смотреть онлайн Instituto Ace - Pantanal Volei MS 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Суперлига С: Instituto AcePantanal Volei MS . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия - Суперлига С
Instituto Ace
Завершен
18:25 25:22 20:25 23:25
1 : 3
08 августа 2025
Pantanal Volei MS
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Instituto Ace первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Pantanal Volei MS первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Pantanal Volei MS первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Pantanal Volei MS первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Pantanal Volei MS со счетом 18-25
Сет 2. Команда Pantanal Volei MS первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Instituto Ace первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Instituto Ace первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Instituto Ace первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Instituto Ace со счетом 25-22
Сет 3. Команда Pantanal Volei MS первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Pantanal Volei MS первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Pantanal Volei MS первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Pantanal Volei MS первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Pantanal Volei MS со счетом 20-25
Сет 4. Команда Pantanal Volei MS первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Pantanal Volei MS первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Pantanal Volei MS первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Pantanal Volei MS первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Instituto Ace — Pantanal Volei MS

Команда Instituto Ace в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Pantanal Volei MS, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений.

