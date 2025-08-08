Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
08.08.2025

Смотреть онлайн Volei Mania Itaqua SP - Флуминенсе 08.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияБразилия - Суперлига С: Volei Mania Itaqua SPФлуминенсе . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Бразилия - Суперлига С
Volei Mania Itaqua SP
Завершен
25:21 24:26 17:25 20:25
1 : 3
08 августа 2025
Флуминенсе
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Флуминенсе первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Volei Mania Itaqua SP первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Volei Mania Itaqua SP первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Volei Mania Itaqua SP первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Volei Mania Itaqua SP со счетом 25-21
Сет 2. Команда Volei Mania Itaqua SP первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Volei Mania Itaqua SP первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Volei Mania Itaqua SP первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Флуминенсе первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Флуминенсе со счетом 24-26
Сет 3. Команда Флуминенсе первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Флуминенсе первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Флуминенсе первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Флуминенсе первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Флуминенсе со счетом 17-25
Сет 4. Команда Volei Mania Itaqua SP первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Volei Mania Itaqua SP первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Флуминенсе первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Флуминенсе первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Volei Mania Itaqua SP — Флуминенсе

Команда Volei Mania Itaqua SP в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Флуминенсе, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Верона Верона
Пиза Пиза
6 Февраля
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Осасуна Осасуна
6 Февраля
23:00
Юкурит Юкурит
КалПа КалПа
6 Февраля
19:30
Лидс Лидс
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
6 Февраля
23:00
Ильвес Ильвес
КооКоо КооКоо
6 Февраля
20:30
Унион Берлин Унион Берлин
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт
6 Февраля
22:30
Олимпиакос Олимпиакос
Виртус Болонья Виртус Болонья
6 Февраля
22:15
Мец Мец
Лилль Лилль
6 Февраля
22:45
Лукко Лукко
ТПС ТПС
6 Февраля
19:30
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
Милан Милан
6 Февраля
22:00