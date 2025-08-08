08.08.2025
Смотреть онлайн Santo Andre U19 - Сао Хосе (19) 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Бразилия. Паулиста U19. Волейбол: Santo Andre U19 — Сао Хосе (19) . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Бразилия. Паулиста U19. Волейбол
Завершен
25:27 26:28 25:20 19:25
25:27 26:28 25:20 19:25
1 : 3
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Сао Хосе (19) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Сао Хосе (19) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Сао Хосе (19) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Сао Хосе (19) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Сао Хосе (19) со счетом 25-27
Сет 2. Команда Сао Хосе (19) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Сао Хосе (19) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Сао Хосе (19) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Сао Хосе (19) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Сао Хосе (19) со счетом 26-28
Сет 3. Команда Сао Хосе (19) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Сао Хосе (19) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Сао Хосе (19) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Santo Andre U19 первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Santo Andre U19 со счетом 25-20
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Превью матча Santo Andre U19 — Сао Хосе (19)
Комментарии к матчу