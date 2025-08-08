08.08.2025
Смотреть онлайн Universitario La Plata Women - Club Moron Women 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Universitario La Plata Women — Club Moron Women . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
Аргентина - Супер Примера - Женщины
25:21 25:23 26:24
3 : 0
08 августа 2025
Сет 1. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Universitario La Plata Women со счетом 25-21
Сет 2. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Universitario La Plata Women со счетом 25-23
Сет 3. Команда Club Moron Women первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Club Moron Women первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Club Moron Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Universitario La Plata Women первая набрала 20 очков
Превью матча Universitario La Plata Women — Club Moron Women
