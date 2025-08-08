08.08.2025
Смотреть онлайн Glorias Argentinas Women - AC Argentino 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Супер Примера - Женщины: Glorias Argentinas Women — AC Argentino . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени .
МСК
Аргентина - Супер Примера - Женщины
Завершен
15:25 26:24 25:22 25:23
3 : 1
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда AC Argentino первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда AC Argentino первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда AC Argentino первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда AC Argentino первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда AC Argentino со счетом 15-25
Сет 2. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда AC Argentino первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Glorias Argentinas Women со счетом 26-24
Сет 3. Команда AC Argentino первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда AC Argentino первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Glorias Argentinas Women со счетом 25-22
Сет 4. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Glorias Argentinas Women первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
