08.08.2025
Смотреть онлайн Пуэрто-Рико - Чили 08.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U21 Pan American Cup: Пуэрто-Рико — Чили . Начало встречи 08 августа 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
U21 Pan American Cup
Завершен
25:21 16:25 24:26 22:25
1 : 3
08 августа 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико первая набрала 10 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 1. Команда Пуэрто-Рико первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Пуэрто-Рико со счетом 25-21
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Чили первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Пуэрто-Рико первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда Чили первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Чили со счетом 16-25
Сет 3. Команда Чили первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Чили первая набрала 10 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут хозяев
Сет 3. Команда Чили первая набрала 15 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3. Команда Чили первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Сет 3 выиграла команда Чили со счетом 24-26
Сет 4. Команда Чили первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Чили первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Чили первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 4. Команда Чили первая набрала 20 очков
Тайм-аут хозяев
Тайм-аут гостей
