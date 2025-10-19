Смотреть онлайн Louisville (W) - Pittsburgh (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Louisville (W) — Pittsburgh (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе L&N Federal Credit Union Arena.
20:25 25:19 25:20 17:25 11:15
Превью матча Louisville (W) — Pittsburgh (W)
Команда Louisville (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 1 матч. Команда Pittsburgh (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения.