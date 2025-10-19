Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Stanford (W) - Miami (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Stanford (W)Miami (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Maples Pavilion.

МСК, Стадион: Maples Pavilion
Чемпионаты НАСС - Женщины
Stanford (W)
Завершен
25:23 25:27 26:24 25:16
3 : 1
19 октября 2025
Miami (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Stanford (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Stanford (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Stanford (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Stanford (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Stanford (W) со счетом 25-23
Сет 2. Команда Stanford (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Stanford (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Miami Florida (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Stanford (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Miami Florida (W) со счетом 25-27
Сет 3. Команда Stanford (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Stanford (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Stanford (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Stanford (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Stanford (W) со счетом 26-24
Сет 4. Команда Miami Florida (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Stanford (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Stanford (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Stanford (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Stanford (W) — Miami (W)

Команда Stanford (W) в последних 10 матчах одержала 10 побед и проиграла 0 матчей. Команда Miami (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения.

