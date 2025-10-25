Смотреть онлайн Miami (W) - Virginia Tech (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Miami (W) — Virginia Tech (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе James L. Knight Sports Complex.
25:23 25:17 22:25 20:25 15:3
Превью матча Miami (W) — Virginia Tech (W)
Команда Miami (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Virginia Tech (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.