Смотреть онлайн Georgia Tech (W) - Stanford (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAA Matches Women: Georgia Tech (W) — Stanford (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе O Keefe Gym.
21:25 23:25 14:25
Превью матча Georgia Tech (W) — Stanford (W)
Команда Georgia Tech (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Stanford (W), сыграв 10 матчей, выиграла 10 раз и потерпела 0 поражений.