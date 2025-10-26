Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Georgia Tech (W) - Stanford (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAA Matches Women: Georgia Tech (W)Stanford (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе O Keefe Gym.

МСК, Стадион: O Keefe Gym
NCAA Matches Women
Georgia Tech (W)
Завершен
21:25 23:25 14:25
0 : 3
26 октября 2025
Stanford (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Stanford (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Stanford (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Stanford (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Stanford (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Stanford (W) со счетом 21-25
Сет 2. Команда Stanford (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Stanford (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Stanford (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Stanford (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Stanford (W) со счетом 23-25
Сет 3. Команда Stanford (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Stanford (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Stanford (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Stanford (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Georgia Tech (W) — Stanford (W)

Команда Georgia Tech (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Stanford (W), сыграв 10 матчей, выиграла 10 раз и потерпела 0 поражений.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХПК ХПК
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
13 Ноября
19:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
ХК Мюнхен ХК Мюнхен
13 Ноября
21:30
Фенербахче Фенербахче
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив
13 Ноября
22:00
Брюнес ИФ Брюнес ИФ
Мальмё Редхокс Мальмё Редхокс
13 Ноября
21:00
ХК Линчёпинг ХК Линчёпинг
Лександ ИФ Лександ ИФ
13 Ноября
21:00
Лулео ХК Лулео ХК
Юргорден ИФ Юргорден ИФ
13 Ноября
21:00
ХВ71 ХВ71
Векшё Лейкерс ХК Векшё Лейкерс ХК
13 Ноября
21:00