Смотреть онлайн Georgia Tech (W) - Stanford (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAA Matches Women: Georgia Tech (W) — Stanford (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе O Keefe Gym.