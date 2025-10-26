Смотреть онлайн Pittsburgh (W) - Wake Forest (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAA Matches Women: Pittsburgh (W) — Wake Forest (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе FITZGERALD FIELD HOUSE.
25:13 25:17 24:13
Превью матча Pittsburgh (W) — Wake Forest (W)
Команда Pittsburgh (W) в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч. Команда Wake Forest (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения.