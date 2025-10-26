Смотреть онлайн Iowa (W) - Rutgers (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Iowa (W) — Rutgers (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Carver-Hawkeye Arena.
20:25 24:26 25:16 27:25 15:9
Превью матча Iowa (W) — Rutgers (W)
Команда Iowa (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Rutgers (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 6 поражений.