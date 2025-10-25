Смотреть онлайн Penn State (W) - Rutgers (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Penn State (W) — Rutgers (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rec Hall.
25:23 25:19 25:13
Превью матча Penn State (W) — Rutgers (W)
Команда Penn State (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 3 матча. Команда Rutgers (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений.