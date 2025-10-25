Смотреть онлайн West Virginia (W) - Utah (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: West Virginia (W) — Utah (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе WVU Coliseum.
20:25 25:20 25:23 19:25 11:15
Превью матча West Virginia (W) — Utah (W)
Команда West Virginia (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Utah (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.