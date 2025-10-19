Смотреть онлайн Wake Forest (W) - Clemson (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Wake Forest (W) — Clemson (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Reynolds Gymnasium.
25:19 25:22 25:16
Превью матча Wake Forest (W) — Clemson (W)
Команда Wake Forest (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 3 матча. Команда Clemson (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений.