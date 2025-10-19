Смотреть онлайн Boston College (W) - Duke (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Boston College (W) — Duke (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Power Gym.
25:18 25:20 25:19
Превью матча Boston College (W) — Duke (W)
Команда Boston College (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Duke (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений.