Смотреть онлайн Syracuse (W) - North Carolina (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Syracuse (W) — North Carolina (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Paarlberg, Patton & Prins Players Court.
23:25 25:23 14:25 13:25
Превью матча Syracuse (W) — North Carolina (W)
Команда Syracuse (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда North Carolina (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 0 поражений.