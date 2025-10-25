Смотреть онлайн Florida State (W) - Virginia (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Florida State (W) — Virginia (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Tully Gymnasium.