Смотреть онлайн Duke (W) - Louisville (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Duke (W) — Louisville (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Кэмерон Крытый Стадион.