25.10.2025

Смотреть онлайн Duke (W) - Louisville (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Duke (W)Louisville (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Кэмерон Крытый Стадион.

МСК, Стадион: Кэмерон Крытый Стадион
Чемпионаты НАСС - Женщины
Duke (W)
Завершен
23:25 13:25 22:25
0 : 3
25 октября 2025
Louisville (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Duke (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Duke (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Louisville (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Duke (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Louisville (W) со счетом 23-25
Сет 2. Команда Louisville (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Louisville (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Louisville (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Louisville (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Louisville (W) со счетом 13-25
Сет 3. Команда Duke (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Duke (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Louisville (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Louisville (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Duke (W) — Louisville (W)

Команда Duke (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Louisville (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения.

