Смотреть онлайн Pittsburgh (W) - NC State (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Pittsburgh (W) — NC State (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе FITZGERALD FIELD HOUSE.
25:11 25:19 25:16
Превью матча Pittsburgh (W) — NC State (W)
Команда Pittsburgh (W) в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда NC State (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений.