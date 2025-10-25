Смотреть онлайн SMU (W) - Wake Forest (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: SMU (W) — Wake Forest (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Moody Coliseum.
25:20 25:14 25:14
Превью матча SMU (W) — Wake Forest (W)
Команда SMU (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Wake Forest (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения.