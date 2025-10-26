Смотреть онлайн Clemson (W) - California (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Clemson (W) — California (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
25:21 25:19 25:18
Превью матча Clemson (W) — California (W)
Команда Clemson (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда California (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений.