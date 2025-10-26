Смотреть онлайн SMU (W) - NC State (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAA Matches Women: SMU (W) — NC State (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Moody Coliseum.