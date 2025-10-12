Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Penn State (W) - Northwestern (W) 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Penn State (W)Northwestern (W) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Rec Hall.

МСК, Стадион: Rec Hall
Чемпионаты НАСС - Женщины
Penn State (W)
Завершен
25:18 25:20 20:25 25:16
3 : 1
12 октября 2025
Northwestern (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Penn State (W) — Northwestern (W)

Команда Penn State (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Northwestern (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.

