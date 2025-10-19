Смотреть онлайн Northwestern (W) - Illinois (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Northwestern (W) — Illinois (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Welsh-Ryan Arena.
22:25 22:25 25:27
Превью матча Northwestern (W) — Illinois (W)
Команда Northwestern (W) в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Illinois (W), сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.