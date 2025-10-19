Смотреть онлайн Wisconsin (W) - USC (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Wisconsin (W) — USC (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе UW Field House.
25:23 23:25 23:25 22:25
Превью матча Wisconsin (W) — USC (W)
Команда Wisconsin (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда USC (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.