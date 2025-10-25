Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Ohio State (W) - Michigan (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Ohio State (W)Michigan (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Value City Arena.

МСК, Стадион: Value City Arena
Чемпионаты НАСС - Женщины
Ohio State (W)
Завершен
18:25 9:25 18:25
0 : 3
25 октября 2025
Michigan (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Michigan (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Michigan (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Michigan (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Michigan (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Michigan (W) со счетом 18-25
Сет 2. Команда Michigan (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Michigan (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Michigan (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Michigan (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Michigan (W) со счетом 9-25
Сет 3. Команда Ohio State (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Ohio State (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Michigan (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Michigan (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Ohio State (W) — Michigan (W)

Команда Ohio State (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Michigan (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения.

