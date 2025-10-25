Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины : Illinois (W) — Purdue (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Huff Hall .

Превью матча Illinois (W) — Purdue (W)

Команда Illinois (W) в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Purdue (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Purdue (W), в том матче победу одержали гостьи.