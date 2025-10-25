Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины : Iowa (W) — Michigan State (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Carver-Hawkeye Arena .

Превью матча Iowa (W) — Michigan State (W)

Команда Iowa (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Michigan State (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды Michigan State (W), в том матче победу одержали хозяева.