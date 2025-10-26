Смотреть онлайн UCLA (W) - Maryland (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: UCLA (W) — Maryland (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Pauley Pavilion.
25:15 25:22 25:20
Превью матча UCLA (W) — Maryland (W)
Команда UCLA (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Maryland (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения.