Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAA Matches Women : Indiana (W) — Northwestern (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Assembly Hall .

Превью матча Indiana (W) — Northwestern (W)

Команда Indiana (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Northwestern (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 сентября 2025 на поле команды Northwestern (W), в том матче победу одержали гостьи.