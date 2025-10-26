Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Purdue (W) - Minnesota (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAA Matches Women: Purdue (W)Minnesota (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Holloway Gymnasium.

МСК, Стадион: Holloway Gymnasium
NCAA Matches Women
Purdue (W)
Завершен
19:25 17:25 27:25 25:21 17:16
3 : 2
26 октября 2025
Minnesota (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Minnesota (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Minnesota (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Minnesota (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Minnesota (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Minnesota (W) со счетом 19-25
Сет 2. Команда Minnesota (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Minnesota (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Minnesota (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Minnesota (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Minnesota (W) со счетом 17-25
Сет 3. Команда Purdue (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Purdue (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Purdue (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Minnesota (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Purdue (W) со счетом 27-25
Сет 4. Команда Purdue (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Purdue (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Purdue (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Purdue (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4 выиграла команда Purdue (W) со счетом 25-21
Тайм-аут
Сет 5. Команда Minnesota (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Minnesota (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 5. Команда Purdue (W) первая набрала 15 очков

Превью матча Purdue (W) — Minnesota (W)

Команда Purdue (W) в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Minnesota (W), сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.

