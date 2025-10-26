Смотреть онлайн Purdue (W) - Minnesota (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAA Matches Women: Purdue (W) — Minnesota (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Holloway Gymnasium.
19:25 17:25 27:25 25:21 17:16
Превью матча Purdue (W) — Minnesota (W)
Команда Purdue (W) в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Minnesota (W), сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения.