Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира NCAA Matches Women : USC (W) — Washington (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Galen Center .

Превью матча USC (W) — Washington (W)

Команда USC (W) в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Washington (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 10 ноября 2025 на поле команды Washington (W), в том матче победу одержали гостьи.