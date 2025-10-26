Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Oregon (W) - Wisconsin (W) 26.10.2025.

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Oregon (W)Wisconsin (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Matthew Knight Arena.

МСК, Стадион: Matthew Knight Arena
Чемпионаты НАСС - Женщины
Oregon (W)
Завершен
28:26 23:25 22:25 25:27
1 : 3
26 октября 2025
Wisconsin (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Wisconsin (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Wisconsin (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Wisconsin (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Oregon (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Oregon (W) со счетом 28-26
Сет 2. Команда Oregon (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Wisconsin (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Oregon (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Oregon (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Wisconsin (W) со счетом 23-25
Сет 3. Команда Wisconsin (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Oregon (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Wisconsin (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Oregon (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Wisconsin (W) со счетом 22-25
Сет 4. Команда Oregon (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Oregon (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Oregon (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Oregon (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Oregon (W) — Wisconsin (W)

Команда Oregon (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей. Команда Wisconsin (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 2 поражения.

Комментарии к матчу
