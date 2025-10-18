Превью матча Utah (W) — Arizona State (W)

Команда Utah (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Arizona State (W), сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Arizona State (W), в том матче победу одержали хозяева.