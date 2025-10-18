Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.10.2025

Смотреть онлайн Utah (W) - Arizona State (W) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Utah (W)Arizona State (W) . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jon M. Huntsman Center.

МСК, Стадион: Jon M. Huntsman Center
Чемпионаты НАСС - Женщины
Utah (W)
Завершен
23:25 22:25 25:20 20:25
1 : 3
18 октября 2025
Arizona State (W)
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Utah (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Arizona State (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Arizona State (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Utah (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Arizona State (W) со счетом 23-25
Сет 2. Команда Utah (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Utah (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Arizona State (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Arizona State (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Arizona State (W) со счетом 22-25
Сет 3. Команда Utah (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Utah (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Utah (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Utah (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Utah (W) со счетом 25-20
Сет 4. Команда Arizona State (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Arizona State (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Arizona State (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Arizona State (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Utah (W) — Arizona State (W)

Команда Utah (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Arizona State (W), сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Arizona State (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Utah (W)
Utah (W)
Arizona State (W)
Utah (W)
0 побед
1 победа
0%
100%
04.10.2025
Arizona State (W)
Arizona State (W)
3:0
Utah (W)
Utah (W)
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Россия: Париматч Суперлига
Париматч Суперлига
Россия
Волейбольная Лига наций. Мужчины
Лига наций (М)
Международный
Италия: Суперлига
Суперлига
Италия
Волейбольная лига наций. Женщины
Лига наций (ж)
Международный
Польша: Плюс лига
Плюс лига
Польша
Лига чемпионов
Лига чемпионов
Европа
Россия Суперлига - Женщины
Суперлига - Женщины
Россия
Россия: Высшая Лига А
Высшая Лига А
Россия
Женский чемпионат мира по волейболу
Женский чемпионат мира по волейболу
Международный
Чемпионат мира (мужчины)
ЧМ 2025
Международный
иконка Популярные матчи
Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд
Ривер Плейт Ривер Плейт
16 Ноября
23:00
Лос-Анджелес Клипперс Лос-Анджелес Клипперс
Бостон Сельтикс Бостон Сельтикс
16 Ноября
23:30
ВЕРВА Варшава ВЕРВА Варшава
Трефл Гданьск Трефл Гданьск
16 Ноября
22:00
Каламата Каламата
Олимпиакос Олимпиакос
16 Ноября
21:30