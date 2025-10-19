Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Houston (W) - Arizona (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Houston (W)Arizona (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Fertitta Center.

МСК, Стадион: Fertitta Center
Чемпионаты НАСС - Женщины
Houston (W)
Завершен
18:25 25:20 24:26 19:25
1 : 3
19 октября 2025
Arizona (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Arizona (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Arizona (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Houston (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Arizona (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Arizona (W) со счетом 18-25
Сет 2. Команда Arizona (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Houston (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Houston (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Houston (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда Houston (W) со счетом 25-20
Сет 3. Команда Houston (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Houston (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Arizona (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Houston (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Arizona (W) со счетом 24-26
Сет 4. Команда Houston (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда Houston (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда Arizona (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда Arizona (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Houston (W) — Arizona (W)

Команда Houston (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей. Команда Arizona (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.

