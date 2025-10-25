Смотреть онлайн Kansas (W) - Kansas State (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Kansas (W) — Kansas State (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Horejsi Family Athletics Center.
25:14 17:25 25:18 23:25 8:15
Превью матча Kansas (W) — Kansas State (W)
Команда Kansas (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Kansas State (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения.