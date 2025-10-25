Смотреть онлайн UCF (W) - Texas Tech (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: UCF (W) — Texas Tech (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Charles Koch Arena.
25:17 21:25 18:25 23:25
Превью матча UCF (W) — Texas Tech (W)
Команда UCF (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Texas Tech (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений.