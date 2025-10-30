Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Iowa State (W) - Baylor (W) 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Iowa State (W)Baylor (W) . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hilton Coliseum.

МСК, Стадион: Hilton Coliseum
Чемпионаты НАСС - Женщины
Iowa State (W)
Завершен
25:23 25:23 25:21
3 : 0
30 октября 2025
Baylor (W)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Iowa State (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Iowa State (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Iowa State (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда Iowa State (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Iowa State (W) со счетом 25-23
Сет 2. Команда Baylor (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2. Команда Baylor (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда Baylor (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда Iowa State (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда Iowa State (W) со счетом 25-23
Сет 3. Команда Baylor (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Baylor (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Iowa State (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Iowa State (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут

Превью матча Iowa State (W) — Baylor (W)

Команда Iowa State (W) в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Baylor (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения.

