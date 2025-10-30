Смотреть онлайн Iowa State (W) - Baylor (W) 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Iowa State (W) — Baylor (W) . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hilton Coliseum.
25:23 25:23 25:21
Превью матча Iowa State (W) — Baylor (W)
Команда Iowa State (W) в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Baylor (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения.