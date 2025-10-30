Сет 3 выиграла команда Utah (W) со счетом 26-24

Сет 2 выиграла команда Kansas State (W) со счетом 21-25

Сет 1 выиграла команда Kansas State (W) со счетом 16-25

Превью матча Utah (W) — Kansas State (W)

Команда Utah (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Kansas State (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.