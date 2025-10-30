Смотреть онлайн Utah (W) - Kansas State (W) 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Utah (W) — Kansas State (W) . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Jon M. Huntsman Center.
16:25 21:25 26:24 23:25
Превью матча Utah (W) — Kansas State (W)
Команда Utah (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Kansas State (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения.