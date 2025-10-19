Смотреть онлайн Georgia Bulldogs (W) - Mississippi State (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Georgia Bulldogs (W) — Mississippi State (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stegeman Coliseum.
24:26 25:22 25:23 25:27 15:14
Превью матча Georgia Bulldogs (W) — Mississippi State (W)
Команда Georgia Bulldogs (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Mississippi State (W), сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 0 поражений.