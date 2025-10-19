Смотреть онлайн Kentucky (W) - Florida (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Kentucky (W) — Florida (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Memorial Coliseum.
25:16 21:25 19:25 25:21 15:6
Превью матча Kentucky (W) — Florida (W)
Команда Kentucky (W) в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 0 матчей. Команда Florida (W), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений.