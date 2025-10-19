Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Missouri (W) - LSU (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Missouri (W)LSU (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mizzou Arena.

МСК, Стадион: Mizzou Arena
Чемпионаты НАСС - Женщины
Missouri (W)
Завершен
25:19 20:25 27:25 24:19
3 : 1
19 октября 2025
LSU (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда Missouri (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут гостей
Сет 1. Команда Missouri (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда Missouri (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда Missouri (W) первая набрала 20 очков
Сет 1 выиграла команда Missouri (W) со счетом 25-19
Сет 2. Команда Missouri (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда Missouri (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда LSU (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут хозяев
Сет 2. Команда LSU (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда LSU (W) со счетом 20-25
Сет 3. Команда LSU (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда LSU (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда LSU (W) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда LSU (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут гостей
Тайм-аут гостей
Сет 3 выиграла команда Missouri (W) со счетом 27-25
Сет 4. Команда LSU (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда LSU (W) первая набрала 10 очков
Сет 4. Команда LSU (W) первая набрала 15 очков
Сет 4. Команда Missouri (W) первая набрала 20 очков

Превью матча Missouri (W) — LSU (W)

Команда Missouri (W) в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда LSU (W), сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения.

