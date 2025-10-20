Смотреть онлайн Texas (W) - Oklahoma (W) 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Texas (W) — Oklahoma (W) . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Gregory Gymnasium.
25:23 25:19 24:26 25:14
Превью матча Texas (W) — Oklahoma (W)
Команда Texas (W) в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 0 матчей. Команда Oklahoma (W), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений.