Смотреть онлайн Ole Mississippi (W) - Texas (W) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Ole Mississippi (W) — Texas (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Gillom Athletics Performance Center.
33:35 18:25 25:21 18:25
Превью матча Ole Mississippi (W) — Texas (W)
Команда Ole Mississippi (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей. Команда Texas (W), сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 0 поражений.