25.10.2025

Смотреть онлайн Missouri (W) - South Carolina (W) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чемпионаты НАСС - Женщины: Missouri (W)South Carolina (W) . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mizzou Arena.

МСК, Стадион: Mizzou Arena
Чемпионаты НАСС - Женщины
Missouri (W)
Завершен
25:23 24:26 25:19 25:23
3 : 1
25 октября 2025
South Carolina (W)
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда South Carolina (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда Missouri (W) первая набрала 10 очков
Сет 1. Команда South Carolina (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1. Команда Missouri (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда Missouri (W) со счетом 25-23
Сет 2. Команда Missouri (W) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 2. Команда South Carolina (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда South Carolina (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда Missouri (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 2 выиграла команда South Carolina (W) со счетом 24-26
Сет 3. Команда Missouri (W) первая набрала 5 очков
Сет 3. Команда Missouri (W) первая набрала 10 очков
Сет 3. Команда Missouri (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 3. Команда Missouri (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 3 выиграла команда Missouri (W) со счетом 25-19
Сет 4. Команда Missouri (W) первая набрала 5 очков
Сет 4. Команда South Carolina (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 4. Команда South Carolina (W) первая набрала 15 очков
Тайм-аут
Тайм-аут
Тайм-аут
Сет 4. Команда Missouri (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут

Превью матча Missouri (W) — South Carolina (W)

Команда Missouri (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда South Carolina (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 6 поражений.

