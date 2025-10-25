Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн CV Sant Quirze (W) - Грау (Ж) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания Суперлига 2 - Женщины: CV Sant Quirze (W)Грау (Ж), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

МСК, 4 тур
Испания Суперлига 2 - Женщины
CV Sant Quirze (W)
Завершен
25:22 25:19 16:25 25:17
3 : 1
25 октября 2025
Грау (Ж)
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CV Sant Quirze (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CV Sant Quirze (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CV Sant Quirze (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда CV Sant Quirze (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда CV Sant Quirze (W) со счетом 25-22
Сет 2. Команда CV Sant Quirze (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда CV Sant Quirze (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда CV Sant Quirze (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда CV Sant Quirze (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда CV Sant Quirze (W) со счетом 25-19
Сет 3. Команда Грау (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Грау (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Грау (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Грау (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Грау (Ж) со счетом 16-25

Превью матча CV Sant Quirze (W) — Грау (Ж)

Игры 4 тур
26.10
Valbona Granollers (W) Valbona Granollers (W) Premia Dalt (W) Premia Dalt (W)
1
3
25
20
22
25
14
25
17
25
Завершен
26.10
VP Madrid (W) VP Madrid (W) CD Voleibol Astillero (W) CD Voleibol Astillero (W)
3
1
25
9
25
16
24
26
25
19
Завершен
25.10
San Just (W) San Just (W) CV San Cugat 2 (W) CV San Cugat 2 (W)
3
0
25
15
25
16
25
21
Отменен
25.10
Mairena VC (W) Mairena VC (W) Medsur Finestrat Elche (W) Medsur Finestrat Elche (W)
3
2
25
13
20
25
25
22
19
25
15
11
Завершен
25.10
CV Sant Quirze (W) CV Sant Quirze (W) Грау (Ж) Грау (Ж)
3
1
25
22
25
19
16
25
25
17
Завершен
25.10
CV Torrejon (W) CV Torrejon (W) Arona Voley (W) Arona Voley (W)
3
0
25
8
25
18
25
22
Завершен
25.10
Aceites Abril Voleyourense (W) Aceites Abril Voleyourense (W) Cuesta Piedra Santa Cruz (W) Cuesta Piedra Santa Cruz (W)
0
3
13
25
10
25
14
25
Завершен
25.10
Benidorm (W) Benidorm (W) Gran Canaria 2 (W) Gran Canaria 2 (W)
3
0
25
16
25
16
25
23
Завершен
25.10
CV Sant Joant D Alacant Women CV Sant Joant D Alacant Women CDU Atarfe (W) CDU Atarfe (W)
-
-
Отменен
25.10
Залаэта (Ж) Залаэта (Ж) CV Leganes (W) CV Leganes (W)
0
3
22
25
16
25
19
25
Завершен
25.10
CVB Barca 2 Women CVB Barca 2 Women Валь д’Эброн (Ж) Валь д’Эброн (Ж)
3
0
25
23
25
16
25
18
Завершен
25.10
РКГ Ковадонга (Ж) РКГ Ковадонга (Ж) Extremadura Arroyo (W) Extremadura Arroyo (W)
3
0
25
11
25
21
25
16
Завершен
25.10
Elite Voley (W) Elite Voley (W) CV Soller (W) CV Soller (W)
3
1
25
21
25
13
20
25
25
12
Завершен
25.10
CDV UFP Canarias Women CDV UFP Canarias Women CV Aguere (W) CV Aguere (W)
3
1
27
25
26
24
25
27
25
16
Завершен
25.10
Universidad de Granada Women Universidad de Granada Women Algar Sumenor (W) Algar Sumenor (W)
3
1
25
21
25
18
22
25
28
26
Завершен
