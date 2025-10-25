25.10.2025
Смотреть онлайн CV Sant Quirze (W) - Грау (Ж) 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания Суперлига 2 - Женщины: CV Sant Quirze (W) — Грау (Ж), 4 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Испания Суперлига 2 - Женщины
Завершен
25:22 25:19 16:25 25:17
3 : 1
25 октября 2025
Текстовая трансляция
Сет 1. Команда CV Sant Quirze (W) первая набрала 5 очков
Сет 1. Команда CV Sant Quirze (W) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 1. Команда CV Sant Quirze (W) первая набрала 15 очков
Сет 1. Команда CV Sant Quirze (W) первая набрала 20 очков
Тайм-аут
Сет 1 выиграла команда CV Sant Quirze (W) со счетом 25-22
Сет 2. Команда CV Sant Quirze (W) первая набрала 5 очков
Сет 2. Команда CV Sant Quirze (W) первая набрала 10 очков
Сет 2. Команда CV Sant Quirze (W) первая набрала 15 очков
Сет 2. Команда CV Sant Quirze (W) первая набрала 20 очков
Сет 2 выиграла команда CV Sant Quirze (W) со счетом 25-19
Сет 3. Команда Грау (Ж) первая набрала 5 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Грау (Ж) первая набрала 10 очков
Тайм-аут
Сет 3. Команда Грау (Ж) первая набрала 15 очков
Сет 3. Команда Грау (Ж) первая набрала 20 очков
Сет 3 выиграла команда Грау (Ж) со счетом 16-25
Превью матча CV Sant Quirze (W) — Грау (Ж)
Игры 4 тур
26.10
1
3
25
20
22
25
14
25
17
25
Завершен
26.10
3
1
25
9
25
16
24
26
25
19
Завершен
25.10
3
0
25
15
25
16
25
21
Отменен
25.10
3
2
25
13
20
25
25
22
19
25
15
11
Завершен
25.10
3
1
25
22
25
19
16
25
25
17
Завершен
25.10
3
0
25
8
25
18
25
22
Завершен
25.10
0
3
13
25
10
25
14
25
Завершен
25.10
3
0
25
16
25
16
25
23
Завершен
25.10
-
-
Отменен
25.10
0
3
22
25
16
25
19
25
Завершен
25.10
3
0
25
23
25
16
25
18
Завершен
25.10
3
0
25
11
25
21
25
16
Завершен
25.10
3
1
25
21
25
13
20
25
25
12
Завершен
25.10
3
1
27
25
26
24
25
27
25
16
Завершен
25.10
3
1
25
21
25
18
22
25
28
26
Завершен
